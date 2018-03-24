شاهد: اللحظات الأولى لانفجار الإسكندرية الذي استهدف سيارة مدير الأمن

سجل أحد سكان منطقة رشدي بالإسكندرية عبر كاميرا من شرفة منزله اللحظات الأولى للانفجار الذي استهدف ظهر اليوم السبت سيارة مدير أمن الإسكندرية اللواء مصطفى النمر وأسفر عن مقتل شرطي وإصابة ستة آخرين بجروح.
وسمع دوي انفجار هائل في شارع المعسكر الروماني بمنطقة رشدي الهادئة شرق الإسكندرية، وتصاعد الدخان الأسود الكثيف من السيارة المحترقة.
وهرعت سيارات الشرطة والإسعاف إلى مكان الانفجار الذي نجم عن عبوة ناسفة تزن 8 كيلوغرامات تم وضعها أسفل إحدى السيارات على جانب الطريق.
وضربت قوات من الجيش والشرطة طوقا أمنيا حول مكان الحادث، وتفقد اللواء النمر الذي نجا من الهجوم دون أن يصاب بأذى، موقع الانفجار في وقت لاحق.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.
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