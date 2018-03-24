سياسة التماسك في الاتحاد الأوروبي: 30 عاماً من النجاح

بمناسبة مرور ثلاثون عاماً على تأسيس سياسة التماسك في الاتحاد الأوروبي، قامت يورونيوز باستضافة مجموعة من المسؤولين الأوروبيين وصناع القرار إلى جلسة حوار تتمحور حول الدور الذي تلعبه سياسة التماسك التي رافقت تطور الاتحاد الأوروبي خلال العقود الثلاثة الماضية كأداة رئيسية لتقليص التفاوت الاقتصادي بين دول وأعضاء الاتحاد الأوروبي من جهة وتعزيز ودعم التنمية الشاملة لتلك الدول من جهة أخرى.

استضافت الإعلامية ساشا فاكولينا في بداية الجلسة كورينا كريتو، مسؤولة السياسة الإقليمية في المفوضية الأوروبية.

كريتو تحدثت عن ضرورة استمرار سياسة التماسك بين أعضاء الاتحاد الأوروبي لما لها من أهمية تنعكس على مستوى حياة الناس، وتوجيه هذه السياسة لتشمل الدول الغنية أيضاً، "فمازال هناك العديد من المناطق الفقيرة منتشرة داخل أراضي الدول الغنية" كما أشارت.