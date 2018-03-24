ناشط بحريني في المنفى يتهم السلطات بإهانة زوجته بهدف إسكاته

وقال الوداعي، وهو مدير معهد البحرين للحقوق والحريات وأحد أقوى المنتقدين للمملكة، إن محكمة بحرينية أصدرت حكما غيابيا بالحبس شهرين على زوجته هذا الأسبوع، فيما بدأت حماته إضرابا عن الطعام في السجن.

اتهم سيد أحمد الوداعي الناشط الحقوقي البحريني البارز الذي يعيش حاليا في المنفى في بريطانيا يوم السبت السلطات البحرينية باضطهاد أسرته بهدف إسكاته.

الوداعي: زوجتي تعرضت للضرب والإهانة

وقال الوداعي الذي يعيش في المنفى منذ 2012 لرويترز "لم يكن التصعيد ضد فردين من أسرتي مصادفة". ولدى سؤاله إن كانت السلطات البحرينية تحاول ابتزازه رد قائلا "بالطبع. زوجتي تعرضت للضرب وإساءة المعاملة والتهديد بأنهم يلاحقون أسرتي لمعاقبتي. والآن كل تهديداتهم نفذت".

وقال الوداعي إن زوجته شكت من تعرضها لإيذاء بدني خلال الاستجواب عن أنشطته وتحركاته، وهي اتهامات تنفيها السلطات، واتهمت بسبب ذلك بإهانة مؤسسات الدولة وصدر بحقها حكم غيابي بالحبس شهرين يوم الأربعاء.

وقالت "نحث الحكومة بقوة على الالتزام بتعهداتها الدولية والتزاماتها باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تشمل حرية التعبير".

وقال الوداعي أيضا إن حماته وتدعى هاجر منصور حسن بدأت إضرابا عن الطعام يوم الثلاثاء احتجاجا على قيود على خصوصيتها ومراقبة اتصالاتها الهاتفية ونقلت إلى مستشفى وزارة الداخلية بعد يومين.

واحتجزت السلطات دعاء زوجة الوداعي واستجوبتها عندما كانت تهم بمغادرة مطار البحرين هي وابنها بعد زيارة في 2016.

الخارجية الأمريكية تنتقد الحكم الصادر بحق دعاء الوداعي

وانتقدت هيذر ناورت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية الحكم الصادر بحق دعاء الوداعي وحثت المملكة، مقر الأسطول الخامس الأمريكي، على عدم اضطهاد حرية التعبير.

وصدر بحقها حكم بالسجن ثلاث سنوات في أكتوبر تشرين الأول لإدانتها بزرع قنبلة مزيفة للسخرية من الشرطة وهي اتهامات تنفيها.

وذكر معهد البحرين للحقوق والديمقراطية أن ناشطة أخرى في ذات السجن تدعى مدينة علي بدأت أيضا إضرابا عن الطعام احتجاجا على تفتيش ذاتي شمل خلع ملابسها وتضامنا مع إضراب هاجر.

ولم ترد السلطات البحرينية بعد على طلبات من رويترز للتعليق.

واتهمت جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان السلطات بالسعي لإخماد المعارضة. وتقول الحكومة إن المعارضة مرتبطة بمتشددين تدعمهم عدوها إيران نفذوا تفجيرات دموية وهجمات على قوات الأمن لسنوات.

وشهدت البحرين اضطرابات متفرقة منذ عام 2011 عندما سحقت السلطات احتجاجات تطالب بالديمقراطية نظمتها أساسا الأغلبية الشيعية.

المصدر: رويترز