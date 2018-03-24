طيار ثمل يكاد أن يتسبب بكارثة في رحلة من شتوتغارت إلى لشبونة

اضطر مسؤولو مطار شتوتغارت بألمانيا لتأجيل رحلة طيران كانت مقررة من شتوتغارت إلى لشبونة في اللحظات الأخيرة قبل إقلاعها بعد أن تبين أن مساعد طيارة الرحلة في حالة سكر بين، ما يشكل خطرا محدقا على سلامة الركاب.

وقالت الشرطة الألمانية في بيان لها إنه قبيل إقلاع الطائرة الجمعة من مطار شتوتغارت، لاحظ أحد العاملين في المطار ترنح مساعد الطيار وحالة عدم الاتزان التي كان عليها، بالإضافة إلى رائحة الكحول التي كانت تفوح منه، ما دفعه على الفور إلى إبلاغ شرطة المطار ومسؤولي الملاحة الجوية بالمطار.

ورأت سلطات المطار أن الحالة التي كان عليها مساعد الطيار البالغ من العمر 40 عاما لا تمكنه من القيام بمهام عمله، فقررت تأجيل الرحلة وتوقيف مساعد الطيار وتغريمه مبلغ 10 آلاف يورو، بالإضافة إلى سحب رخصة الطيران منه.