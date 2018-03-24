قال رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم آل ثاني إن حل الأزمة السياسية بين قطر وعدد من الدول الخليجية يبدأ من الرياض.
رئيس وزراء قطر السابق يغرد مجدداً عن الأزمة الخليجية .. والسعودية ترد
رئيس وزراء قطر السابق يغرد مجدداً عن الأزمة الخليجية .. والسعودية ترد
وأعرب بن جاسم عبر حسابه الخاص على تويتر عن ترحيبه بأي مبادرة سعودية مستقبلية لإنهاء النزاع القائم في المنطقة.
وأشار بن جاسم لبيان نُسب إلى أمير قطر، تميم بن حمد بن خليفة آل الثاني، في أيار-مايو الماضي، وهو البيان الذي تسبب في تفاقم الأزمة بين السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين بالإضافة إلى مصر من جهة وقطر من جهة أخرى على الرغم من نفي الأخيرة للبيان في وقت لاحق.
من جهته، رد مستشار الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، على تغريدة بن جاسم بالقول إن اختزال الأزمة في البيان المنسوب لقطر هو "تسطيح واضح".
وتتعلق الأزمة الخليجية باتهامات السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر بدعم الإرهاب، وهو اتهام تنفيه الدوحة.
وتقول قطر إن المقاطعة محاولة لمعاقبتها على سياساتها المستقلة.
وترفض الإمارات والسعودية تخفيف مطالبها لإنهاء الأزمة والتي تشمل قطع قطر العلاقات مع إيران وغلق قناة الجزيرة التي تمولها الدولة.
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