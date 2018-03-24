كيف يستجيب العالم على "#إحذف فيسبوك"

تفاعل البعض مع وسم (#احذف فيسبوك) وقاموا بالفعل بحذف حساباتهم عن موقع فيسبوك وذلك بعد أن وقعت البيانات الشخصية لملايين المستخدمين في يد شركة استشارات سياسية، لكن شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة ستظل على الأرجح تتعقبهم حيث أنها تقوم بتتبع نحو 30 بالمئة من حركة التصفح الإلكتروني في العالم.

إيلون ماسك، رجل الأعمال الأمريكي الكندي، قام بحذف كل من صفحة تيسلا وصفحة مشروعه الفضائي سبيس إكس عن موقع فيسبوك يوم الجمعة الماضي إحتجاجاً على إنتهاكات البيانات الشخصية لمستخدمي الشبكة, حتى أنه أجاب مازحاً "ماهو فيسبوك؟" في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:

كما أفادت دراسة أجرتها شركة تدعى (كليكز) باستخدام خاصية (جوستري) لمكافحة التتبع الإلكتروني بأن شركة غوغل تتعقب عبر خدماتها المختلفة 64 بالمئة من كل التصفح الإلكتروني.

وشارك في الدراسة 200 ألف مستخدم من ألمانيا.