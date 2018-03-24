فتش محققون من الهيئة التنظيمية المعنية بحماية البيانات في بريطانيا أمس الجمعة (23 مارس آذار) مقر شركة كمبردج أناليتيكا محور عاصفة بسبب مزاعم بأنها جمعت بشكل غير قانوني بيانات خاصة عن مستخدمي فيسبوك لاستهداف ناخبين أمريكيين.
لندن تتحرك ضد شركة متورطة في تسريب بيانات مستخدمي فيسبوك
لندن تتحرك ضد شركة متورطة في تسريب بيانات مستخدمي فيسبوك
ووصل قرابة 20 مسؤولا يرتدون سترات سوداء عليها شعار مكتب مفوض المعلومات إلى مقر الشركة في وسط لندن بعد قليل من منح قاض بالمحكمة العليا المكتب إذنا بالتفتيش.
وقال شاهد من رويترز إنه رأى من نوافذ الطابق الثاني المسؤولين، الذين سمح لهم الحراس بدخول المبنى، وهم يفحصون الكتب والوثائق في شارع نيو أكسفورد المزدحم في لندن.
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كانت إليزابيث دنهام مديرة مكتب مفوض المعلومات قد سعت لاستصدار مذكرة تفتيش لمقر كمبردج أناليتيكا بعدما كشف مصدر مطلع سرب معلومات أن الشركة جمعت معلومات خاصة عن 50 مليونا من مستخدمي فيسبوك لدعم الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2016.
وتحقق بريطانيا لمعرفة ما إذا كانت شركة فيسبوك، أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم، قامت بما يكفي لحماية البيانات.
وطلب مشرعون أمريكيون يوم الجمعة من الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربرغ أن يمثل أمام الكونغرس لتوضيح كيفية وصول البيانات إلى شركة كمبردج أناليتيكا.
المصدر: تلفزيون رويترز