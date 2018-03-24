ارتفاع حصيلة قتلى هجوم فرنسا بعد وفاة شرطي بادل نفسه بأحد الرهائن

أعلن وزير الداخلية الفرنسي يوم السبت عن وفاة دركي بادل نفسه برهينة خلال الاحتجاز المسلح الذي وقع بمدينة تريب بجنوب فرنسا يوم الجمعة.

وتوفى الشرطي أرنو بيلترام متأثراً بجراح أصيب بها جراء إطلاق النيران بواسطة مسلح احتجز رهائن بمتجر في تريب قبل أن تتدخل عناصر أخرى من الشرطة الفرنسية وتقتل منفذ الهجوم.

وقال الوزير جيرار كولوم: "لقد مات (بيلترام) من أجل وطنه. فرنسا لن تنسى أبداً بطوليته وشجاعته وتضحيته".

وبذلك ترتفع حصيلة قتلى الحادث إلى أربعة، بعد قتل منفذ الهجوم لثلاثة أشخاص آخرين قبل أن تقتله عناصر الشرطة الفرنسية.

تنظيم الدولة

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية اليوم الجمعة مسؤوليته عن إطلاق نار في بلدة تريب بجنوب غرب فرنسا، لكنه لم يقدم دليلا.

وقال رئيس بلدية تريب إن ثلاثة أشخاص قتلوا في الهجوم حيث اختطف المسلح سيارة وفتح النار على الشرطة ثم احتجز رهائن في متجر وهو يهتف "الله أكبر".

وقال تنظيم الدولة الإسلامية في بيان نشرته وكالة أعماق للأنباء الموالية له على الانترنت "منفذ هجوم تريب بجنوب فرنسا هو جندي للدولة الإسلامية". ولم يقدم التنظيم دليلا على مزاعمه.

اعتقال أمرأة على صلة بمنفذ الاعتداء

المدعي العام الفرنسي فرانسوا مولانس، الذي يتولى التحقيق في هذه العملية، أعلن في مؤتمر صحفي، مساء، أن الشرطة اعتقلت امرأة على صلة بالمسلح. وأضاف أن المهاجم "واسمه رضوان وعمر 25 عاماً كان معروفاً لدى السلطات لصلته بمتطرفين إسلاميين".

وأضاف مولنس أن مراقبة هذا الرجل عامي 2016 و2017، "لم تكشف دلائل واضحة قد تؤدي بنا للتوقع بأنه سينفذ هجوماً".

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من المهاجم؟

من جهته، قال وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولوم للصحفيين إن الرجل الذي قتل ثلاثة أشخاص على الأقل في هجمات بجنوب فرنسا في السادسة والعشرين من عمره وكان معروفا للسلطات في جرائم صغيرة وحيازة مخدرات.

وأضاف الوزير أن المهاجم تحرك بشكل منفرد.

وقال كولوم إن المهاجم يدعى رضوان لكديم من مدينة كاركاسون القريبة حيث بدأت الهجمات.

وقال "كان معروفا في جرائم صغيرة. كنا نراقبه واعتقدنا أنه لم يكن متطرفا".

ماكرون

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن واقعة احتجاز رهائن في متجر بجنوب غرب فرنسا يوم الجمعة عمل إرهابي وإن قوات الأمن تعمل على تأمين المنطقة.

وقال ماكرون لصحفيين خلال قمة لزعماء أوروبيين في بروكسل "كل شيء يوحي بأن هذا هجوم إرهابي".