آلاف المتظاهرين بتل أبيب احتجاجا على خطة الحكومة ترحيل المهاجرين الأفارقة

خرج عدة آلاف من الأشخاص في تظاهرات مساء السبت بالعاصمة الإسرائيلية تل أبيب، تنديدا بالخطة الحكومية الهادفة لترحيل آلاف المهاجرين الأفارقة.

وبثت وسائل إعلام إسرائيلية صورا مباشرة للتظاهرة التي شارك فيها نحو 20 ألف شخص بحسب مصادر إعلامية.