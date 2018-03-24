خرج عدة آلاف من الأشخاص في تظاهرات مساء السبت بالعاصمة الإسرائيلية تل أبيب، تنديدا بالخطة الحكومية الهادفة لترحيل آلاف المهاجرين الأفارقة.
وبثت وسائل إعلام إسرائيلية صورا مباشرة للتظاهرة التي شارك فيها نحو 20 ألف شخص بحسب مصادر إعلامية.
آلاف المتظاهرين بتل أبيب احتجاجا على خطة الحكومة ترحيل المهاجرين الأفارقة
خرج عدة آلاف من الأشخاص في تظاهرات مساء السبت بالعاصمة الإسرائيلية تل أبيب، تنديدا بالخطة الحكومية الهادفة لترحيل آلاف المهاجرين الأفارقة.
وبثت وسائل إعلام إسرائيلية صورا مباشرة للتظاهرة التي شارك فيها نحو 20 ألف شخص بحسب مصادر إعلامية.
وتعليقا على تلك التظاهرات كتب وزير التعليم الإسرائيلي نافتالي بينيت الذي ينتمي إلى الحزب الديني "البيت اليهودي" على حسابه على تويتر : ""على الحكومة عدم الرضوخ للحملة من اجل السماح ببقاء المتسللين غير الشرعيين الباحثين عن عمل في اسرائيل، والا سنصبح وكالة توظيف للعالم أجمع"
وأثارت الخطة الحكومية الإسرائيلية انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوقية، لا سيما مفوضية الأمم المتخدة السامية للاجئين.
ورفعت عدة منظمات حقوقية دعوى قضائية لتعطيل الخطة الحكومية تحت ذريعة أن الاتفاق التي أجرته السلطات مع دول أجنبية لترحيل المهاجرين غير الشرعيين، غير قانوني، حيث أن البرلمان وحده هو المخول بالتصويت على مثل تلك الاتفاقات.
وتقضي الخطة الحكومية الإسرائيلية بترحيل المهاجرين الأفارقة الذين دخلوا البلاد بصورة غير شرعية والذين يرفضون مغادرة البلاد بحلول الأول من أبريل/ نيسان، أو تعرضهم للسجن لفترة غير محددة.
وتشمل الخطة في مرحلتها الأولى الرجال المنفردين الذين لم يقدموا طلب لجوء أو رفض طلب لجوءهم.
وتقدر وزارة الداخلية الإسرائيلية أعداد المهاجرين الأفارقة بحوالي 42 ألف شخص.