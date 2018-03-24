مسيرات حاشدة بأنحاء أمريكا للمطالبة بتشديد قوانين حيازة السلاح

احتشد عشرات الألوف في أنحاء الولايات المتحدة يوم السبت للمشاركة في "مسيرة من أجل حياتنا" المطالبة بتشديد قوانين حيازة السلاح والتي يقودها ناجون من حادث إطلاق نار عشوائي في إحدى مدارس فلوريدا والذي أشعل الغضب العام بشأن هذا النوع من الحوادث.

وسيكون طلبة من مدرسة ثانوية في باركلاند بولاية فلوريدا، التي قتل بها 17 من الطلبة والمعلمين في الحادث الذي وقع يوم 14 فبراير شباط، ضمن 500 ألف شخص يشاركون في المسيرة التي قال منظمون إنها قد تمر في شارع بنسلفانيا القريب من مقر الكونجرس في العاصمة واشنطن.