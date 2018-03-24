آلاف الأمريكيين يشاركون في مسيرة "من أجل حياتنا" للمطالبة بتشديد قوانين حيازة السلاح

يشارك مئات الألوف من الأمريكيين في احتجاجات يوم السبت للمطالبة بتشديد قوانين حيازة السلاح ضمن "مسيرة من أجل حياتنا" التي يقودها الناجون من حادث إطلاق النار الجماعي في إحدى مدارس فلوريدا والذي أشعل الغضب العام بشأن هذا النوع من الحوادث.

وسيكون طلبة من مدرسة ثانوية في باركلاند بولاية فلوريدا، التي قتل بها 17 من الطلبة والمعلمين في الحادث الذي وقع يوم 14 فبراير شباط، ضمن 500 ألف شخص يشاركون في المسيرة التي قال منظمون إنها قد تمر في شارع بنسلفانيا القريب من مقر الكونجرس في العاصمة واشنطن.