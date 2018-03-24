نجل محمد مرسي: سباق الانتخابات المصري بين ديكتاتور ودمية متآمرة

نشرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية مقالاً لنجل رئيس مصر السابق محمد مرسي وصف فيها الانتخابات المصرية المقبلة بالمهزلة.

وتهكم عبد الله مرسي على وجود منافس واحد فقط للرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتخابات، وهو رجل الأعمال المغمور موسى مصطفى موسى.

وكتب عبد الله: "من السخرية أن يدعي موسى أنه معارض سياسي على الرغم من قضائه لشهور في جمع التوقيعات اللازمة لترشح السيسي".

وأعلن موسى سابقاً عن دعمه لرئاسة السيسي، سواء قبل أو بعد التقدم بأوراق ترشحه للجنة المصرية العليا للانتخابات.

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وقال عبد الله إن موسى هو الوحيد الذي سُمِح له بالترشح وذلك بعد إلقاء القبض على أحد المرشحين وانسحاب الآخرين.

وأضاف: "بعض ممن انسحبوا قاموا بذلك بسبب الطريقة السخيفة التي تدار بها الانتخابات بينما تم تهديد أو إهانة باقي المرشحين. نحن المصريون لا يمكننا ممارسة حرية الانتخاب طالما بقي الاختيار بين ديكتاتور عنيف ودمية متآمرة".

وتفتح أبواب الاقتراع لانتخابات مصر الرئاسية يوم 26 آذار-مارس وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

ويقبع مرسي، هو وعدد كبير من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان بالسجن، بعد إدانته بتهم التخابر والإضرار بمصلحة مصر وإهانة القضاء المصري.

ظروف حبس "مروعة"

وقال عبد الله مرسي إن السلطات المصرية لم تسمح لعائلته بزيارة والده سوى مرتين خلال خمس سنوات من حبس الأخير بعد الإطاحة برئاسته للبلاد عام 2012.

ووصف عبد الله ظروف سجن والده بالمروعة وقال: "السلطات تمنع توفير الرعاية الطبية اللازمة لوالدي الذي يعاني من ارتفاع بضغط الدم ومرض السكري حتى أنه فقد معظم قدرته على الإبصار بعينه اليسرى".