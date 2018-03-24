شاهد: طلبة ناجون من حادث إطلاق نار مدرسة باركلاند يغنون خلال مشاركتهم في مسيرة "من أجل حياتنا"
شارك طلبة ناجون من حادث إطلاق نار مدرسة باركلاند الذي راح ضحيته 17 شخصا في 14 فبراير/ شباط الماضي، في مسيرة "من أجل حياتنا"، من أجل حث الإدارة الأمريكية على تشديد قوانين حيازة السلاح في الولايات المتحدة تجنبا لوقوع مزيد من حوادث إطلاق النار مستقبلا.
ونشد الطلاب إحدى الأغاني في بداية الفاعلية التي شارك فيها آلاف الأمريكيين، من بينهم عدد من المشاهير.
وحظي الطلبة المسؤولون عن تنظيم المسيرة بالإشادة كما تلقوا تبرعات نقدية من عشرات المشاهير. وتشارك المطربة أريانا جراندي ولين مانويل ميراندا الذي شارك في تأليف وتلحين مسرحية (هاميلتون) الغنائية، في المسيرة التي تنظم في واشنطن.