أعلنت وزارة الداخلية المصرية يوم السبت مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين جراء انفجار استهدف موكباً لمدير الأمن بمدينة الإسكندرية الساحلية.
مقتل شرطي وإصابة أربعة آخرين في انفجار استهدف مدير أمن الإسكندرية
مقتل شرطي وإصابة أربعة آخرين في انفجار استهدف مدير أمن الإسكندرية
وقالت الوزارة في بيان صدر عن المركز الإعلامي التابع لها إن عبوة ناسفة وُضعت أسفل سيارة بمنطقة رشدي انفجرت أثناء مرور موكب مدير أمن المدينة بالمنطقة.
وقال شهود عيان لوكالة رويترز إن قوات من الجيش والشرطة ضربت طوقا أمنيا حول مكان الانفجار.
وشن متشددون هجمات متكررة على قوات الأمن والجيش المصري في سيناء ومدن أخرى.
ويأتي الانفجار قبل يومين من بدء الانتخابات الرئاسية المصرية التي يسعي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للفوز فيها بفترة رئاسة ثانية وأخيرة طبقا للدستور.
ويستمر التصويت يومين آخرين. وكان المصريون في الخارج قد أدلوا بأصواتهم أيام 16 و17 و18 مارس آذار.