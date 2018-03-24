توفيت الفنانة الفلسطينية ريم بنا يوم السبت عن عمر يناهز 52 عاماً بعد رحلة صراع طويلة مع مرض السرطان.
وفاة المطربة الفلسطينية ريم بنا بعد صراع مع مرض السرطان
وفاة المطربة الفلسطينية ريم بنا بعد صراع مع مرض السرطان
ونعت وزارة الثقافة الفلسطينية بنا في بيان قالت فيه: "رحيل ريم بنا خسارة كبيرة للثقافة الفلسطينية فهي الفنانة التي قدمت لفلسطين أجمل الأغنيات حتى كبر جيل فلسطيني وهو يستمع لأغنياتها التي جابت الأرض".
وأضاف البيان: "ريم شكلت رمزا ملهما للنضال ضد الاحتلال وحملت فلسطين دوما بصوتها".
وعُرِفت بنا بأغانيها الوطنية والتراثية ولها العديد من الألبومات الغنائية وشاركت في العديد من المهرجانات المحلية والعربية والدولية.
وكتبت بنا على صفحتها الشهر الماضي "سيصدر ألبومي الجديد في 20 نيسان/أبريل 2018... وهو مرفوع إلى المقاومة الفلسطينية".
وفي عام 2016 اختارت وزارة الثقافة الفلسطينية ريم بنا شخصية العام الثقافية.
ووُلدت بنا في العام 1966، بمدينة الناصرة في الداخل الفلسطيني المحتل، وهي ابنة الشاعرة الفلسطينية زهيرة صباغ.
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