العلماء يكشفون سر مومياء "كائن فضائي" عثر عليها في تشيلي

مومياء أتاكاما التي احتار بها العلماء والباحثون خلال العقدين الماضيين. إنها لا تعود لمخلوق فضائي وانما هي لجنين ولد ميتاً.

بطول خمسة عشر سنتمتراً، عرفت هذه المومياء باسم أتا ووجدت في منطقة أتاكاما في التشيلي عام 2003، ويمتلكها اليوم أحد هواة جمع الأشياء الغريبة. هذا الرجل قال ووفق صحيفة "نيورك تايمز"، إنه عثر عليها داخل قطعة قماش بيضاء في حقيبة جلدية، في مدينة لانوريا المهجورة في صحراء أتاكاما في التشيلي.

حقيقة المومياء

أضلع هذه الفتاة عددها عشرة بدلاً من اثني عشر ضلعاً كما هو حال الانسان العادي. مدارا العينين واسعان جداً. أما رأسها فهو بيضاوي ومستطيل. أما الملفت أن عظامها قد نمت لتصبح شبيهة بعظام طفل عمره ست سنوات.