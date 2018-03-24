شاهد: الجيش التركي يبسط سيطرته على كامل منطقة عفرين

فرض الجيش التركي وحلفاؤه من المسلحين السوريين سيطرتهم على منطقة عفرين شمال غرب سوريا بشكل كامل اليوم السبت، في وقت يعكف فيه عمال الإغاثة على توزيع الطعام على سكان المنطقة، بحسب ما أفاد مصدر في الجيش التركي.

وأبلغ مصدر عسكري رويترز بأنه تم الاستيلاء على القرى الأخيرة المتبقية وفرض السيطرة عليها خلال الليل.