انفجار قرب مسجد في مدينة هرات الأفغانية وتنظيم الدولة الإسلامية يتبنّى الهجوم

استهدف هجوم انتحاري، اليوم الأحد، مسجداً شيعياً في مدينة هيرات في غرب أفغانستان ما أدّى إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وجرح تسعة آخرين بحسب مسؤولين في الشرطة المحلية.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم الذي يأتي بعد نحو أسبوع من هجوم آخر وقع في العاصمة كابول وأدى إلى مقتل نحو ثلاثين شخصاً كانوا يحتفلون بعيد النوروز.

وقال أمين الله أمين نائب قائد الشرطة إن مهاجمين انتحاريين اثنين حاولا دخول المسجد لكنهما فجرا نفسيهما عندما تصدى لهما حراس الموقع.