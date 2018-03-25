انفجار قرب مسجد في مدينة هرات الأفغانية وتنظيم الدولة الإسلامية يتبنّى الهجوم

استهدف هجوم انتحاري، اليوم الأحد، مسجداً شيعياً في مدينة هيرات في غرب أفغانستان ما أدّى إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وجرح تسعة آخرين بحسب مسؤولين في الشرطة المحلية.
وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم الذي يأتي بعد نحو أسبوع من هجوم آخر وقع في العاصمة كابول وأدى إلى مقتل نحو ثلاثين شخصاً كانوا يحتفلون بعيد النوروز.
وقال أمين الله أمين نائب قائد الشرطة إن مهاجمين انتحاريين اثنين حاولا دخول المسجد لكنهما فجرا نفسيهما عندما تصدى لهما حراس الموقع.
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وأكّد أمين الله مقتل ثلاثة أشخاص في الهجوم وجرح تسعة آخرين ولكن الحصيلة النهائية يمكن أن تتغيرّ بحسب أقواله.
وتعدّ هيرات واحدة من المدن الأكثر ازدهاراً في أفغانستان وشهدت في السابق على أعمال عنف وعمليات انتحارية قليلة، بعكس العاصمة كابول.
وفيما لا يمكن وصف العنف الذي تشهده أفغانستان منذ عقود البلاد بالطائفي، تسببت هجومات أعلن عنها تنظيم الدولة الإسلامية في السنوات الأخيرة بمقتل مئات من الذين ينتمون إلى الأقلية الشيعية.
يذكر أخيراً أن أحداث العنف في أفغانستان تطوّرت مع التدهور الأمني العام في البلاد حيث حيث تخوض حركة طالبان مواجهات شبه دائمة مع القوات الحكومية في أنحاء كثيرة من البلاد، ما أسفر عن مقتل الآلاف من المدنيين كل عام.