قالت وكالات أنباء نقلا عن السلطات المحلية إن عدد القتلى في حريق اندلع في مركز تجاري بمدينة كيميروفو الروسية يوم الأحد ارتفع إلى 37 قتيلا.
روسيا: مقتل أكثر من 37 شخصا جراء حريق هائل بمركز تجاري في سيبيريا
روسيا: مقتل أكثر من 37 شخصا جراء حريق هائل بمركز تجاري في سيبيريا
وأكدت تقارير إعلامية أن عشرات الأشخاص ما يزالون مفقودين، ويعتقد أن بينهم الكثير من الأطفال.
وقد نشب الحريق في الطابق الرابع من المبنى_ وأظهرت أشرطة مصورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أشخاص يحاولون الخروج من النوافذ للنجاة من الحريق.
وتصاعد دخان كثيف أسود من نوافذ المبنى، بينما كان العشرات من رجال الإطفاء يعملون على إخماد النيران مستخدمين رافعات للوصول إلى الطوابق العليا.
وتقع كيميروفو، مركز استخراج الفحم في سيبيريا، على مسافة نحو 3600 كيلومتر شرقي موسكو.
وأفادت وسائل إعلام روسية بأن الحريق شب في جزء من المبنى يحتوي على مجمع ترفيهي، الأمر الذي قد يرجح بأن يكون معظم الضحايا من الأطفال.
ولم يعرف إلى الآن السبب الذي أدى إلى اندلاع الحريق لكن السلطات فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.