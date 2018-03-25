قتلت الشرطة المصرية اليوم الأحد ستة متشددين ينتمون للجماعة التي تتهمها وزارة الداخلية بتنفيذ تفجير في مدينة الإسكندرية الساحلية استهدف مدير أمن الإسكندرية أمس السبت.
السلطات المصرية تعلن مقتل 6 أشخاص تتهمهم بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية
السلطات المصرية تعلن مقتل 6 أشخاص تتهمهم بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية
وقالت وزارة الداخلية في بيان "نجحت أجهزة وزارة الداخلية في توجيه ضربة أمنية مؤثرة للجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية (حركة حسم) وتمكنت في زمن قياسي من كشف بؤرة إرهابية لعدد من عناصر الحركة بإحدى الشقق السكنية بمحافظة البحيرة فجر اليوم 25 الجاري وتبادل إطلاق الأعيرة النارية مع عناصرها مما أسفر عن مصرع 6 عناصر".
وتقول جماعة الإخوان إنها تنبذ العنف.
وحددت الشرطة هوية ثلاثة من القتلى. وقالت الوزارة إن تحقيقاتها أوضحت أن نفس الجماعة نفذت تفجير السبت الذي أدى إلى مقتل شرطيين اثنين واستهدف مدير أمن الإسكندرية لكنها لم تحدد إن كان القتلى شاركوا في تفجير الأمس .
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