هبطت فجر اليوم، الأحد، في لندن طائرة قادمة من مدينة بيرث الأسترالية بعد أن اجتازت مسافة تبلغ نحو 15 ألف كيلومتر من دون أيّ توّقف.
وحطّت الطائرة في العاصمة الإنجليزية بعد نحو سبع عشرة ساعة متواصلة من الطيران.
أول رحلة جوية مباشرة من أستراليا إلى بريطانيا
وحطّت الطائرة في العاصمة الإنجليزية بعد نحو سبع عشرة ساعة متواصلة من الطيران.
الطائرة المدنية، وهي من طراز بوينغ 9-787 دريملاينر، أقلّت على متنها أكثر من 230 راكباً وهي تابعة لشركة الخطوط الجوية الرئيسية في أستراليا، كانتاس.
وبذلك تكون الرحلة الجوية QF9 قد سجّلت سابقة في عالم الطيران المدني.
وأقلعت الطائرة من منطقة قريبة إلى السواحل الغربية في أستراليا في قرابة الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلي، ووصلت إلى مطار هيتثرو في لندن في الساعة الخامسة من فجر اليوم.
ليزا نومان قائدة الطائرة، وأحد القادة الأربعة الذي تناوبوا على قيادة الطائرة، قالت بعد الهبوط في لندن "نرحب بكم في كتاب تاريخ الطيران".
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وكان وزير التجارة والسياحة الأسترالي، ألان جويس، متواجداً على متن الطائرة خلال الرحلة وألقى كلمة صغيرة في لندن متشكراً الطاقم والركاب لأن ما قاموا به كان بمثابة "حدث تاريخي" بحسب وصفه.
يذكر أخيراً أن طاقماً من المختصين والأطباء رافق الركاب خلال الرحلة لدراسة نومهم ونشاطاتهم البدنية.