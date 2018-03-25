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انفجار ضخم يهزّ العاصمة الصومالية مقديشو

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انفجار ضخم يهزّ العاصمة الصومالية مقديشو

انفجار ضخم يهزّ العاصمة الصومالية مقديشو
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قال مصدر في الشرطة في العاصمة الصومالية مقديشو إن انفجار ضخماً وقع بالقرب من مقر البرلمان، وإن طلقات نارية سمعت في أجواء المنطقة بعد الانفجار. وحتى الآن لم تتبنّ أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

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