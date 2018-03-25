انفجار ضخم يهزّ العاصمة الصومالية مقديشو

فجر انتحاري يقود سيّارة مفخخة نفسه في نقطة تفتيش عسكرية بالقرب من مقر البرلمان الصومالي ووزارة الداخلي في العاصمة مقديشو اليوم الأحد.
وقال عبد القادر عبد الرحمن، مدير أحد المراكز الطبية في المدنية، إن شخصاً قتل وأصيب آخر في التفجير. أحد ضباط الشرطة تحدث إلى وكالة رويترز للأنباء وقال إن السيارة تفجّرت في نقطة تفتيش محصنة جيداً.
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ووصف أحد مصوري وكالة رويترز للأنباء المشهد في مكان الانفجار قائلاً إن هناك سيارات مدمرة ودراجات نارية مقلوبة.
وتقوم حركة الشباب المتصلة بالقاعدة بمهاجمة العاصمة الصومالية باستمرار في محاولة منها للانقلاب على السلطة الحاكمة المدعومة من قبل الغرب. وكان نحو 14 شخصاً قد لقوا مصرعهم في تفجير أمام أحد الفنادق في يوم الخميس الفائت، فيما أعلن تنظيم الشباب مسؤوليته عن الهجوم.