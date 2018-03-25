مخاوف إسرائيلية من رغبة السعودية في تطوير قدراتها النووية

ما لبث أن أعلن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، عن تطوير المملكة لقنبلتها النووية الخاصة في حال قيام إيران بذلك، حتى تعالت أصوات إسرائيلية رسمية وغير رسمية تحذر من إمكانية تطوير السعودية لبرنامج نووي.

وقال مسؤولون سعوديون إنهم يسعون للاستفادة من الخبرات التقنية الأميركية في تخصيب اليورانيوم من أجل تطوير برنامج نووي سلمي لتوليد الكهرباء بالمملكة، إلا أن أعضاء بالكونغرس الأميركي ومسؤولين إسرائيليين يخشون استخدام التكنولوجية في تصنيع أسلحة نووية سعودية مستقبلاً.

تحذيرات نتنياهو

وعبّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن قلقه من أن يكون المشروع السعودي بداية لانتشار الأسلحة النووية بالمنطقة وطلب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب عدم بيع الولايات المتحدة مفاعلات نووية للسعودية وهو ما رفض ترامب الالتزام به.