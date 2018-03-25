دراسة: المدخنون أكثر عرضة لفقدان السمع من غيرهم

توصلت دراسة طبية يابانية استمرّت ثماني سنوات إلى أن المدخنين معرضون لفقدان السمع بنسبة 60% مقارنة بغيرهم.
وقال باحثو الدراسة، التي أجريت على أكثر من 50 ألف عامل ياباني تتراوح أعمارهم بين 20 و64 عام، إن شخص من بين كل عشرة مدخنين أصيب بشكل من أشكال فقدان السمع.
وأظهرت النتائج أن 60% من المدخنين يواجهون خطر فقدان سمع الأصوات عالية التردد بينما يواجه 20% منهم خطر فقد القدرة على سماع الأصوات منخفضة التردد.
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وقال قائد فريق البحث هوانهوان هو: "تشير هذه النتائج إلى أن التدخين قد يكون أحد العوامل المسببة لفقدان السمع، على الرغم من أنه سيلزم إجراء مزيد من الأبحاث لتأكيد ذلك".
وخلصت الدراسة إلى أن زيادة خطر الإصابة بفقدان السمع مرتبط بزيادة عدد السجائر التي يدخنها الفرد يومياً.
كذلك أشارت إلى تلاشي خطر الإصابة بفقدان السمع عند توقف بعض أفراد عينة البحث عن التدخين.
وتعتبر الدراسة، التي نُشرت بالعدد الأخير من مجلة أبحاث التبغ والنيكوتين، هي الدراسة الأكبر التي تبحث العلاقة بين آثار التدخين وفقدان السمع.