دراسة: المدخنون أكثر عرضة لفقدان السمع من غيرهم

توصلت دراسة طبية يابانية استمرّت ثماني سنوات إلى أن المدخنين معرضون لفقدان السمع بنسبة 60% مقارنة بغيرهم.

وقال باحثو الدراسة، التي أجريت على أكثر من 50 ألف عامل ياباني تتراوح أعمارهم بين 20 و64 عام، إن شخص من بين كل عشرة مدخنين أصيب بشكل من أشكال فقدان السمع.

وأظهرت النتائج أن 60% من المدخنين يواجهون خطر فقدان سمع الأصوات عالية التردد بينما يواجه 20% منهم خطر فقد القدرة على سماع الأصوات منخفضة التردد.