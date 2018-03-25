قال متحدث باسم الشرطة الألمانية لوكالة الأنباء الإسبانية يوم الأحد إن الرئيس السابق لإقليم كتالونيا الإسباني كارلس بوتشدمون تم إلقاء القبض عليه بألمانيا.
اعتقال الرئيس الكتالوني السابق كارلس بوتشدمون في ألمانيا
اعتقال الرئيس الكتالوني السابق كارلس بوتشدمون في ألمانيا
وأضافت الوكالة أن بوتشدمون، الهارب من تهم بالتآمر وإشعال الفتنة بإسبانيا، دخل ألمانيا قادماً من الدانمارك.
وهرب بوتشدمون من إسبانيا إلى بلجيكا بعد دعوته لاستفتاء صوت فيه أغلبية الكتالونيين لصالح الانفصال عن المملكة الإسبانية في تشرين الأول-أكتوبر الماضي.
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وقالت مدريد إن الاستفتاء الكتالوني غير دستوري وهو ما وضع بوتشدمون تحت طائلة المسائلة القانونية.
وأصدرت السلطات الإسبانية حكماً بحبس خمسة قياديين انفصاليين آخرين يوم الجمعة مما أدى لنشوب المزيد من المظاهرات المناهضة لحكومة مدريد بكتالونيا يوم السبت.