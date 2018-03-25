فيدرير يخسر صدارة الترتيب العالمي بعد خروجه المفاجئ من بطولة ميامي

سيفقد لاعب التنس السويسري روجيه فيدرير صدارة التصنيف العالمي لصالح غريمه الإسباني رفائيل نادال وذلك عقب هزيمته المفاجئة يوم أمس، السبت، أمام الأسترالي المغمور ثاناسي كوكيناكيس في الدور الثاني لبطولة ميامي المفتوحة للتنس.
وقال فيدرير المحبط بعد هزيمته بمجموعتين لواحدة، إنه لم يتمكن من رفع مستواه في المباراة.
وأضاف: "أحيانا يمر المرء بمثل هذه المباريات. أحيانا يجد المرء طريقة لاجتياز ذلك لكني لم أنجح هذه المرة".
تألق كوكيناكيس (21 عام) في الضربات الأمامية كان العامل الحاسم في الإطاحة بمنافسه فيدرير الذي أعلن عقب اللقاء أنه لن يخوض موسم بطولات الأراضي الرملية في أوروبا هذا الموسم.
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وسبق للأسترالي كوكيناكيس أن تدرب مع فيدرير لكنه لم يلعب قبل ذلك مع المخضرم السويسري في أي لقاء رسمي.
وقال اللاعب المصنف رقم 175 عالمياً بعد المباراة: "عندما أشعر أني ألعب بمستواي لا أعتقد أنه سيكون بوسع الكثيرين الوقوف أمامي".
ومع الخروج المبكر لفيدرير حامل اللقب ونوفاك ديوكوفيتش، الفائز باللقب ست مرات، زادت آمال مارين شيليتش المصنف الثاني وجريجور ديميتروف المصنف الثالث وخوان مارتن ديل بوترو، بطل إنديان ويلز الأسبوع الماضي، والمصنف الخامس في حصد اللقب في ميامي.