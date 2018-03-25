شاهد: لحظة تدمير أقدم برج مهجور في العالم

قامت السلطات الروسية السبت بتدمير برج تلفزيوني لم يكتمل بناؤه منذ أكثر من عشرين عاما.

وقررت السلطات هدم البرج الذي يبلغ ارتفاعه 220 مترا ويعد الأعلى ارتفاعا في مدينة يكاترينبورغ الروسية، بعد أن توقف بناءه الذي بدأ عام 1983 خلال عام 1991 بسبب نقص التمويل اللازم.

ويعتبر البرج أقدم برج مهجور في العالم منذ تسعينات القرن الماضي.

وعلى مدار أكثر من ثلاثين عاما، حاولت السلطات وسكان المدينة الروسية إيجاد استخدام مناسب لهذا المبنى الشاهق الارتفاع دون جدوى.

وعارض سكان المدينة بشدة قرار هدم البرج، إلا أن السلطات وجدت أنه غير متسق مع الشكل المعماري السائد في المدينة، وقررت هدمه.

وتقدر تكلفة الهدم بنحو 200 مليون روبل أي ما يعادل 3.5 مليون دولار أمريكي، ومن المقرر إقامة حلبة تزلج مكانه.