بالفيديو: أميركي يقلع بصاروخ من صنعه ليثبت أن الأرض منبسطة

تمكن رجل أميركي يدعى مايك هيوز من التحليق عدة ثوان في السماء باستخدام صاروخ ذاتي الصنع، والعودة إلى سطح الأرض دون التعرض لإصابات تُذكر، في صحراء ولاية كاليفورنيا الأميركية.

وقالت وسائل إعلام أميركية إن الرجل، الذي يؤمن بأن الأرض مسطحة، حلق على متن صاروخه الذي يعمل على البخار إلى ارتفاع 1875 قدما (571 مترا) فوق سطح الأرض، قبل أن ينشطر رأس الصاروخ إلى جزأين، بحسب ما كان مخططا له.

أما "مايك هيوز المجنون" كما يلقب نفسه على فيسبوك، فقد هبط بواسطة مظلة على مسافة 450 مترا من المكان الذي انطلق منه في صحراء موهافي.

وقال المخترع الطموح البالغ من العمر 61 عاما، والذي يعمل سائقا لسيارة ليموزين، إنه بحالة صحية جيدة، واشتكى من بعض الألم في الظهر فقط.

وعمل هيوز لأشهرٍ داخل مرآبه لإنجاز صاروخه ومنصة الانطلاق، وكان يخطط لإجراء التحليق في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2017، وتم تأجيل المشروع عدة مرات لأسباب تقنية ومعارضة السلطات المحلية.

وبعد هبوطه الناجح على الأرض قال هيوز للصحفيين: ""أنا مسرور بما فعلت".

وشكل الانطلاق انجازا مهما بالنسبة له، خصوصا وأنه يعيش في أحد أكثر مناطق الولايات المتحدة إبداعا وهو "آبل فالي" في كاليفورنيا. وكثيرا ما كان ينظر لهيوز على أنه "معتوه" بسبب اعتقاده بأن الأرض منبسطة ومحاولته إطلاق صاروخ منزلي الصنع، بحسب مانقلت وكالة أسوشيتد برس.

ويأمل هيوز إنتاج صاروخ يساعده في بلوغ الفضاء للحصول على أدلة تؤكد صحة اعتقاده بأن "الأرض منبسطة".