بالفيديو: معالم شهيرة في العالم تُطفئ أنوارها لتحيي "ساعة الأرض"

أطفأت العديد من الصروح العالمية الشهيرة أضواءها، ليل السبت، لإحياء "ساعة الأرض"، والتحذير من مخاطر التغير المناخي الذي يهدد كوكبنا.

وكان من أبرز المعالم المشاركة في التظاهرة "ناطحة السحاب 101" الشهيرة في تايبي و "دار الأوبرا" في سيدني و "الكرملين" في موسكو و "ناطحة سحاب" في هونغ كونغ و "برج إيفل" في باريس.

وبدأت مبادرة "ساعة الأرض" من أستراليا عام 2007 حين أطلقها الفرع الأسترالي لما كان يسمى الصندوق العالمي للحياة البرية، وحاليا أصبح الصندوق العالمي للطبيعة، في مواجهة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ذات الصلة بارتفاع درجة الحرارة على كوكب الأرض.

وذكر الموقع الإلكتروني لساعة الأرض أن ما يقرب من 18 ألفا من المعالم الشهيرة في العالم أطفأت الأنوار احتفالا بساعة الأرض في عامها الحادي عشر هذا العام.