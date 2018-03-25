نددت لاعبة كرة المضرب، الدنماركية كارولين فوزنياكي، المصنفة ثانية عالمياً، بردّة فعل قسم من الجمهور في بطولة ميامي للتنس.
فوزنياكي: جماهير بطولة ميامي سبتني وهددت عائلتي
فوزنياكي: جماهير بطولة ميامي سبتني وهددت عائلتي
وقالت اللاعبة التي خاضت المباراة النهائية لبطولة ميامي المفتوحة للتنس في العام الفائت إنها تلقت الشتائم كما أن بعض أقربائها تعرّضوا للمضايقة بعد خسارتها أمام منافستها مونيكا بويغ من بورتوريكو بالجولة الثانية لبطولة هذا العام.
وأضافت فوزنياكي: "أشخاصاً كانوا متواجدين في المدرجات قاموا بمهاجمة عائلتي وهددوا والديا بالقتل" كما "وجهوا لي شتائم لا يمكنني أن أكررها".
وأعلنت فوزنياكي ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي عقب خسارتها أمام اللاعبة المغمورة من بورتوريكو (مصنفة 82 عالمياً).
وأضافت اللاعبة: "البعض طلب من ابن وابنة شقيق خطيبي الجلوس وإغلاق فمهما. الطاقم الأمني لم يتصرّف وكان قابلاً بما يجري".
وأشارت فوزنياكي إلى أنها تأمل في أن تتخذ اللجنة الإدارية قرارات حاسمة تتعلق بانضباط الجمهور في بطولة ميامي لأن ما يحدث "مثال مرعب للاعبي المستقبل" بحسب تعبيرها.
وكانت فوزنياكي قد اشتكت خلال المباراة غير مرة لدى الحكم وطالبته بالتدخل لإعادة ضبط الجمهور الذي صدرت عنه ضجة قوية. ويشتهر جمهور ميامي في أوساط اللعبة بحماسته الشديدة ولكن يعرف عنه أيضاً عدم الانضباط خصوصاً في حال كان أحد الرياضيين من أصول إسبانية، أو ناطق باللغة الإسبانية.
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