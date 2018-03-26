أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة يوجوف يوم الاثنين أن 75 في المئة من الفرنسيين يريدون أن يعلق الرئيس إيمانويل ماكرون مبيعات الأسلحة لدول تشارك في حرب اليمن منها السعودية والإمارات.
الفرنسيون يعارضون بيع أسلحة للسعودية والإمارات بسبب اليمن
الفرنسيون يعارضون بيع أسلحة للسعودية والإمارات بسبب اليمن
وتتزايد الضغوط على ماكرون لتقليص الدعم العسكري للبلدين الخليجيين بسبب المخاوف من استخدام الأسلحة الفرنسية في الحملة العسكرية التي أكملت عامها الثالث يوم الاثنين.
وتقود السعودية والإمارات تحالفا يقاتل جماعة الحوثي الموالية لإيران والتي تسيطر على معظم شمال اليمن بما في ذلك العاصمة صنعاء. وقتل في الصراع ما يربو على عشرة آلاف شخص فضلا عن تشرين ما يزيد على ثلاثة ملايين.
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ماكرون في أزمة بسبب بيع الأسلحة للسعودية والإمارات
وأظهر الاستطلاع أن 88 في المئة من المشاركين يعتقدون أن بلادهم ينبغي أن توقف صادرات الأسلحة إلى جميع الدول التي قد تستخدمها ضد المدنيين بينما قال 75 في المئة إن فرنسا يجب أن توقف صادرات الأسلحة للدول المشاركة في حرب اليمن.
وقال سبعة من كل عشرة شملهم الاستطلاع إن على الحكومة وقف تصدير الأسلحة للسعودية والإمارات.
وفرنسا ثالث أكبر مصدر للأسلحة في العالم والسعودية والإمارات من بين أكبر المشترين لأسلحتها.
المصدر: رويترز