شاهد: ومن كرة القدم ما قتل

غيّب الموت لاعب فريق مارسوني الكرواتي، برونو بوبان، السبت، في الملعب خلال مباراة فريقه أمام فريق سلافونيا في دوري القسم الثالث لكرة القدم.

وحسب مقاطع الفيديو التي تداولتها وسائل الإعلام، فقد اصطدمت كرة قوية بصدر بوبان بعيد مرور 15 دقيقة من اللعب، ليسقط على أرضية الملعب ويفقد الوعي، ورغم الإسعافات التي تلقاها برونو بوبان من قبل الأجهزة الطبية التي كانت هبّت لتقديم المساعدة له إلاّ أنه فارق الحياة بعد 40 دقيقة من محاولات إنعاش قلبه.