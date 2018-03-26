ارتفاع عدد ضحايا الحريق في المركز التجاري الروسي إلى 56 قتيلاً

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن الحصيلة الأخيرة وغير النهائية للحريق الذي شبّ في مركز "كرز الشتاء" التجاري في سيبيريا بلغ صباح اليوم، الإثنين، 56 قتيلاً فيما لا يزال أحد عشر شخصاً في عداد المفقودين.

وبحسب الوزارة، تلقّى نحو أربعين شخصاً العلاج بسبب إصابات بحروق من درجات متفاوتة، وتمّ نقل اثني عشر آخرين إلى المستشفى بسبب خطورة حالتهم. وكان حريق قد اندلع في الطوابق العليا لأحد المراكز التجارية في مدينة كيميروفو السيبيرية يوم أمس، الأحد. وكيموروفو تعدّ مركزاً لاستخراج الفحم الحجري، وهي تقع على بعد 3600 كيلومتر شرقي موسكو.