لقمة العيش: همٌ المصريين الأول قبل الانتخابات وبعدها

في إحدى شوارع القاهرة، وعلى طاوة وضعت قرب أحد المطاعم، يتناول ناخبون مصريون طعام الإفطار، قبل التوجه للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي يتوقع فوز الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي فيها بسهولة.
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في إحدى شوارع القاهرة، وعلى طاوة وضعت قرب أحد المطاعم، يتناول ناخبون مصريون طعام الإفطار، قبل التوجه للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي يتوقع فوز الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي فيها بسهولة.
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وقال زبائن إنهم يشعرون بالامتنان للسيسي، لكل ما فعله للبلاد ويريدون إبداء الدعم له ردا للجميل.
وقال رجل يدعى عاطف أبو شادية وهو يتناول الطعام: "أنهينا عملنا والمترض أن نعود إلى بيوتنا لننام، ولكن هذا اليوم هو يوم احتفال".
وقال رجل آخر هو عمرو شيحة يقول: "نريد أن نشكر (السيسي) ونرد له الجميل، ونقول له شكرا على وقوفك معانا".
وستستمر الانتخابات لمدة ثلاثة أيام، وحث السيسي المصريين على التوجه إلى صناديق الانتخابات والإدلاء بأصواتهم، ملمحا إلى أنه ينظر إلى الانتخابات على أنها استفتاء على حكمه الذي استمر أربع سنوات.
وبينما يرى كثيرون من المصريين أن بقاء الرئيس الحليف للولايات المتحدة ضروري للاستقرار، في بلد أثّرت الاضطرابات منذ 2011 على اقتصاده، يقول منتقدون إن السيسي قاد أسوأ حملة تضييق من نوعها على المعارضة وحوّل الانتخابات إلى تمثيلية.