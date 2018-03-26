قمة تركيا و الاتحاد الأوروبي..الطريق إلى المصالحة؟

عقد الاتحاد الأوروبي في مدينة فارنا البلغارية قمة يشوبها التوتر مع تركيا اليوم الاثنين من المتوقع أن يمنح فيها التكتل أنقرة مزيدا من النقود لتمديد اتفاق بشأن اللاجئين السوريين فيما سيحاول الاتحاد تجنب المطالب التركية بتوطيد العلاقات التجارية وإعفاء الأتراك من تأشيرات الدخول لأوروبا.

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن بلاده ستطلب من الاتحاد الأوروبي إزالة كل العراقيل أمام عضويتها وتؤكد التزامها بعملية الانضمام. وأضاف إردوغان أنه سيناقش أيضا ما تعتبره تركيا تقاعسا من جانب الاتحاد عن الوفاء بتعهداته إزاء اللاجئين السوريين. وستعقد القمة في ميناء فارنا المطل على البحر الأسود.