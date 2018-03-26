قالت ألمانيا إن كارلس بوجدمون الزعيم السابق لإقليم كتالونيا الذي اعتُقل في ولاية شليسفيش هولشتاين بشمال ألمانيا يوم الأحد، أصبح الآن في أيدي المحاكم الاقليمية، وإنه سيبقى رهن الإيقاف التحفظي.
بوجدمون في أيدي المحاكم الألمانية رهن الإيقاف التحفظي
بوجدمون في أيدي المحاكم الألمانية رهن الإيقاف التحفظي
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وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن سيبرت إن القضية يجري تداولها وفقا لـ "القوانين الألمانية والأحكام المتعلقة بأوامر الاعتقال الأوروبية"، وإن القضية الكتالونية لا يمكن حلها سوى في إطار القانون الإسباني.
وأضاف سبيرت " إن إسبانيا دولة ديمقراطية في ظل حُكم القانون ولا تزال قناعة الحكومة الاتحادية (الألمانية)، هي أنه يتعين حل الصراع الكتالوني ضمن الإطار القانوني والدستوري الإسباني، ومضى قائلا إنه لهذا السبب، تم دعم موقف الحكومة الإسبانية الواضح في الأشهر الأخيرة، بشأن حماية هذا النظام القانوني والدستوري.
وتتهم إسبانيا بوجدمون بالتمرد والانفصال، وهو مهدد بالسجن لمدة 30 سنة. وأمام القضاء الألماني الآن 60 يوما، حتى يحسم أمر تسليم بوجدمون من عدمه إلى مدريد.
وتوجه التهم إلى بوجدمون واثني عشر مسؤولا نادوا باستقلال إقليم كاتالونيا الإسباني في استفتاء خريف 2017.