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ألمانيا، فرنسا والولايات المتحدة يقررون طرد ديبلوماسيين روس في إطار قضية سكريبال.

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ألمانيا، فرنسا والولايات المتحدة يقررون طرد ديبلوماسيين روس في إطار قضية سكريبال.

ألمانيا، فرنسا والولايات المتحدة يقررون طرد ديبلوماسيين روس في إطار قضية سكريبال.
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وكالة الأنباء الفرنسية: ألمانيا، فرنسا والولايات المتحدة يقررون طرد ديبلوماسيين روس في إطار قضية سكريبال.

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