وكالة الأنباء الفرنسية: ألمانيا، فرنسا والولايات المتحدة يقررون طرد ديبلوماسيين روس في إطار قضية سكريبال.
" يحمل مؤتمر المانحين هذا رسالة أمل لشعبنا في غزة ، حيث إن المجتمع الدولي لا ينسى إذا أبدا معاناة شعبنا في غزة. فهو يعمل بكل روح مثابرة بغية إيجاد سبل كفيلة لاقتراح حلول ناجعة لمشكلة قطاع المياه الآسنة المنتشرة في غزة.. سيسهم المشروع لا محالة في عملية الاستقرار السياسي في المنطقة لأن ندرة المياه يمكن أن تكون لها" رامي الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطيني
"بالنسبة للمتضررين من الهجمات هنا في مطار بروكسل ، وفي محطة المترو، لا تزال الجروحات لم تندمل بعد. وإلى جانب ذلك مشاعر الغضب و الإحباط ما تزال لم تبرح مكانها بعد. بعد مرور عامين من التفجيرات الإرهابية،تواجه السلطات البلجيكية انتقادات مستمرة بشان إخفاقها في الاعتراف بما للضحايا من حقوق" دايمون إمبلينغ موفد يورونيوز إلى مطار زافنتام-بروكسل
"لا يمكننا إعادة تأميم السياسة الزراعية المشتركة لأنه لو أصاب هذه الدعامة مكروه ما في المستقبل،فإن ذلك سيكون سببا في انهيار أوروبا برمتها. بفضل السياسة الزراعية المشتركة قامت أوروبا وتأسست." إيف فاندييفورد من بين المحتجين
""توصلنا للاتفاق الانتقالي.. ولم نصل بعد إلى نهاية المطاف،يوجد الكثير من العمل ينتظرنا بشأن المواضيع ذات الأهمية و من بينها إيرلندا و إيرلندا الشمالية"." ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن البريكسيت
" يحمل مؤتمر المانحين هذا رسالة أمل لشعبنا في غزة ، حيث إن المجتمع الدولي لا ينسى إذا أبدا معاناة شعبنا في غزة. فهو يعمل بكل روح مثابرة بغية إيجاد سبل كفيلة لاقتراح حلول ناجعة لمشكلة قطاع المياه الآسنة المنتشرة في غزة.. سيسهم المشروع لا محالة في عملية الاستقرار السياسي في المنطقة لأن ندرة المياه يمكن أن تكون لها" رامي الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطيني
"بالنسبة للمتضررين من الهجمات هنا في مطار بروكسل ، وفي محطة المترو، لا تزال الجروحات لم تندمل بعد. وإلى جانب ذلك مشاعر الغضب و الإحباط ما تزال لم تبرح مكانها بعد. بعد مرور عامين من التفجيرات الإرهابية،تواجه السلطات البلجيكية انتقادات مستمرة بشان إخفاقها في الاعتراف بما للضحايا من حقوق" دايمون إمبلينغ موفد يورونيوز إلى مطار زافنتام-بروكسل
"لا يمكننا إعادة تأميم السياسة الزراعية المشتركة لأنه لو أصاب هذه الدعامة مكروه ما في المستقبل،فإن ذلك سيكون سببا في انهيار أوروبا برمتها. بفضل السياسة الزراعية المشتركة قامت أوروبا وتأسست." إيف فاندييفورد من بين المحتجين
""توصلنا للاتفاق الانتقالي.. ولم نصل بعد إلى نهاية المطاف،يوجد الكثير من العمل ينتظرنا بشأن المواضيع ذات الأهمية و من بينها إيرلندا و إيرلندا الشمالية"." ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن البريكسيت
ألمانيا، فرنسا والولايات المتحدة يقررون طرد ديبلوماسيين روس في إطار قضية سكريبال.