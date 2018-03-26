وزير الخارجية الفرنسي في القدس لبحث "النووي الإيراني" والأزمة السورية

التقى وزير الخارجية الفرنسي، دان إيف لودريان، الرئيس الإسرائيلي، روفين ريفلين، الاثنين، في مدينة القدس، على أن يلتقي نتنياهو وعباس على التوالي، في وقت لاحق لبحث عدة قضايا.
وفي زيارته الأولى إلى الشرق الأوسط منذ تولى حقيبة الخارجية، ناقش لودريان مع ريفلين عدة قضايا، بما فيها الاتفاق النووي الإيراني وعملية السلام والأزمة سوريا.
كما تطرق الوزير الفرنسي إلى التحقيق القائم بشأن مزاعم قتل إحدى الناجيات من الهولوكوست، إذ عثر عليها جثة متفحمة في العاصمة باريس.
كما زار الرئيس الفرنسي متحف "ياد فاشيم" لتخليد ذكرى قتلى المحرقة، على أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في وقت لاحق اليوم.
نووي إيران وعملية السلام
وبحسب صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، فإن النقاشات في إسرائيل سستركز حول إمكانية إعادة التفاوض على الاتفاق النووي الإيراني، بعد ثلاثة أيام من تعيين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لجون بولتون مستشارا للأمن القومي، حيث أشاد الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل بهذا التعيين، إذ يعتبره زيادة اهتمام بمخاوف تل أبيب.
أما في الضفة الغربية، فتشير الصحيفة إلى أن النقاشات ستتركز حول عملية السلام، وبحث نتائج إعلان ترامب عن اعترافه بالقدس "عاصمة أبدية لإسرائيل".