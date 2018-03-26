ألمانيا: ارتفاع عدد طالبي اللجوء الذين لا يمكن إعادتهم لبلدانهم

قالت وزارة الداخلية الألمانية، الاثنين، إن عدد طالبي اللجوء الذين رفضت السلطات طلباتهم، والذين لا يمكن إعادتهم لدولهم لأنهم لا يملكون الوثائق اللازمة لذلك، ارتفع إلى 71 في المئة في 2017 مقارنة بالعام السابق.
وقال متحدث باسم الوزارة، إن حوالي 65 ألف طالب لجوء تم رفض طلباتهم حصلوا على تصريحات مؤقتة للبقاء في ألمانيا في 2017، لعدم إمكانية إعادتهم لبلدانه،م لأنهم لا يحملون وثائق هوية، وذلك ارتفاعا من 38 ألفا في 2016.
وتحاول ألمانيا تسريع إعادة طالبي اللجوء منذ قام أنيس العامري، وهو تونسي كان ينتظر الترحيل، بقتل 12 شخصا في سوق لعيد الميلاد في برلين، في ديسمبر/كانون الأول 2016. وكان ترحيل العامري تأجل بسبب عدم حيازته جواز سفر صالحا.
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غالبيتهم من دول آسيوية
ونقلت مجموعة فونكه الإعلامية عن تقرير داخلي لوزارة الداخلية، أن أكثر من جرى رفض طلبات لجوئهم، ولا يمكن إعادتهم لعدم حملهم وثائق صالحة، جاءوا من دول آسيوية، بواقع 5743 من الهند و4943 من باكستان و3915 من أفغانستان فضلا عن 3828 من روسيا.
وأفاد التقرير بأن جنسية نحو 3800 من مقدمي طلبات اللجوء مسجلة على أنها "غير واضحة"، ومن بينهم فلسطينيون وأكراد ليس لهم بلد يمكن إعادتهم إليه.
وأضاف التقرير أن التعاون بين السلطات الألمانية وسفارات الدول التي جاء منها طالبو اللجوء المرفوضون، لإصدار جوازات سفر بديلة لهم، يسير بوتيرة ضعيفة في حالات كثيرة.