بالفيديو: الحوثيون يستعرضون قوتهم في صنعاء بحلول الذكرى الثالثة للحرب اليمنية

مع دخول الحرب التي يخوضها التحالف العربي في اليمن في سنتها الرابعة، احتشد المتمردون الحوثيون اليوم، الإثنين، في العاصمة اليمنية، رافعين شعارات تتحدث عن "الصمود الأسطوري".
وحمل المتظاهرون كذلك الأعلام اليمنية وصور ضحايا سقطوا في الحملة العسكرية التي تقودها السعودية.
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وكانت السعودية قد أعلنت خلال الليل الفائت عن اعتراض دفاعاتها الجوية لتسعة صواريخ بالستية أطلقها المتمردون الحوثيون على أراضيها.
ودمرت الحرب الدائرة من أربع سنوات البنى التحتية في اليمن وأدت إلى انهيار النظام الطبي كما أن شريحة واسعة من اليمنيين يقفون على شفير المجاعة.
ووصفت الأمم المتحدة الوضع هناك بالكارثي، قائلة إن ثمة 8 ملايين نسمة مهددون بالجوع.