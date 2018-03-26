الشرطة الإسرائيلية تستجوب نتنياهو على خلفية قضية فساد

قال راديو إسرائيل إن الشرطة استجوبت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الاثنين فيما يتردد عن تعاملات له مع أكبر شركة للاتصالات في البلاد وذلك في واحدة من بين ثلاث قضايا فساد تخيم على مستقبله السياسي.

وهذه ثاني مرة يخضع فيها نتنياهو للاستجواب في التحقيق. ويشتبه بأن رئيس الوزراء منح امتيازات لشركة بيزك للاتصالات مقابل تغطية إعلامية إيجابية له في موقع إخباري يملكه صاحب الشركة.