أظهر فيديو التُقط بواسطة هاتف محمول رجلا يلقى بنفسه من نافذة مركز تجاري كانت تتصاعد منه ألسنة اللهب الأحد في مدينة كيميروفو الروسية.
شاهد: روسي يلقي بنفسه من أعلى مركز تجاري للنجاة من النيران
شاهد: روسي يلقي بنفسه من أعلى مركز تجاري للنجاة من النيران
وبحسب التلفزيون الروسي فإن شخصين نجيا من الحريق بعد أن ألقيا بنفسيهما بنجاح من المبنى.
وقال محققون روس الاثنين إن 64 شخصا على الأقل لاقوا حتفهم في حريق اندلع في مركز تجاري مزدحم بمدينة كيميروفو في منطقة سيبيريا وإن من بين القتلى أطفال.
للمزيد: ارتفاع عدد ضحايا الحريق في المركز التجاري الروسي إلى 64 قتيلاً
التهم الحريق، الذي يعد أحد أكبر الحرائق في البلاد منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، الطوابق العليا من مركز (وينتر تشيري) للتسوق بعد ظهر أمس الأحد. ويضم المركز مجمعا لدور العرض السينمائي ومنطقة ألعاب الأطفال.