مشحت عاصفة صحراوية أفريقية من الغبار والرمل جبال روسيا وأوروبا الشرقية بلون برتقالي ما دفع محرر صحيفة الغارديان البريطانية إلى تشبيه الجبال بصور كوكب المريخ.
بالصور: ما سر الثلج البرتقالي الذي يغطي جبال أوروبا؟
بالصور: ما سر الثلج البرتقالي الذي يغطي جبال أوروبا؟
وتقاسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي من متزلجين وهاوين ومتسلقي جبال صوراً لمحطات تزلج والمناطق جبلية في كل أوكرانيا ورومانيا وبلغاريا وروسيا وقد كساها هذا الثلج الاستثنائي اللون.
المشهد غير العادي تسببت به جزيئيات من الغبار والرمل التي عصفت بالشطر الشرقي من القارة الأوروبية بحسب علماء الأرصاد الجوية. ويضيف العلماء أن هذه الظاهرة من الممكن أن تتكرر كلّ خمس سنوات، وأن الجزيئيات الرملية، ما إن تصعد إلى مستويات عالية في الغلاف الجوي، يمكن أن تتوزع في كلّ مكان من العالم.
وأظهرت صور ورسوم توضيحية تمّ التقاطها من محطة الفضاء الدولية أن العاصفة الرملية قدمت عبر البحر الأبيض المتوسط.