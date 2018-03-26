الفلبين: الحقوقيون "ادوات" في يد زعماء عصابات المخدرات

قال هاري روك المتحدث باسم الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي يوم الاثنين إن بعض الجماعات الحقوقية ربما تحولت "بشكل غير متعمد" إلى "أدوات" في يد زعماء عصابات المخدرات في الفلبين والذين يسعون لتقويض سلطة الرئيس، في بيان قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنه "مخز" وربما يحرض على العنف ضد تلك المنظمات.

ونددت جماعات حقوقية بالحرب الدامية التي يشنها دوتيرتي على المخدرات والتي أسفرت عن مقتل آلاف سواء على يد قوات الشرطة أو مسلحين مجهولين.