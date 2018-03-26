ذكرت وكالة أ.أف. ب. للأنباء أنه في إطار عروض موسيقية تاريخية لفنانين كوريين جنوبيين متوقع تنظيمها الأسبوع المقبل في بيونغ يانغ، تحاول سيول إقناع الجارة الشمالية باستقبال "بسي"، صاحب الأغنية العالمية "غانغام ستايل"، بينما لا يبدو نظام كيم يونغ أون مستعدا لاستقبال المغني المعروف بسلوكه "المستفز" الذي لا يعرف الحدود.
نحو اقناع كوريا الشمالية باستقبال "بسي" صاحب أغنية "غانغام ستايل
نحو اقناع كوريا الشمالية باستقبال "بسي" صاحب أغنية "غانغام ستايل
ويبلغ "بسي" من العمر 40 عاما وكانت أغنيته "غانغنام ستايل" أثارت متابعة هائلة على موقع يوتيوب على الانترنت، وتتطرقت الاغنية إلى حياة أثرياء أرقى أحياء العاصمة الكورية الجنوبية سيول.
وهناك على الأقل تسعة فرق لموسيقى البوب من كوريا الجنوبية ستتحول إلى كوريا الشمالية الأسبوع المقبل، لتقديم عرضين موسيقيين في مبادرة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من عشر سنوات.
وتأتي هذه العروض في إطار تهدئة بين الكوريتين لإعادة الحوار بين الجانبين، قبيل قمة بين البلدين ينتظر عقدها الشهر المقبل، وتريد سيول أن يكون "بسي" من بين المغنين في العرضين الموسيقيين.
ويعود رفض بيونغ يانغ إلى أن "بسي" سبق أن غنى في الماضي عاري الصدر، وقد تضمنت أغنياته السباب والشتائم.